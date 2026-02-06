Haberler

Amasya'da işyeri kurşunlamasını azmettirdikleri iddiasıyla aranan 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı

Amasya'da işyeri kurşunlamasını azmettirdikleri iddiasıyla aranan 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da bir işyerinin kurşunlamasına azmettirdikleri iddiasıyla aranan iki şüpheli, İstanbul'da yapılan operasyonda yakalandı. Şüpheliler tutuklandı ve olay yerinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

AMASYA'da 3 ay önce bir işyerinin kurşunlamasını azmettirdikleri iddiasıyla aranan 2 şüpheli, polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu İstanbul'da yakalandı. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 3 ay önce gece saatlerinde Hacılar Meydanı Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi işyerine silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Faili kısa sürede yakalayan Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın azmettiricilerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalarda, işyeri kurşunlama olayının azmettiricileri olduğu belirlenen ve 5 ayrı suçtan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.R.Ş. ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 ayrı suçtan aranması olan T.C.A., 4 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin yakalandığı adreste yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet tabanca fişeği ile uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...

Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon

Ünlülerin toplandığı mekana dev operasyon! Gizli ortağı o isim çıktı
Korkunç kazada yaralılar var! İkisi çocuk

Korkunç kazada yaralılar var! İkisi çocuk
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı