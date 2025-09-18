Amasya'da İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk anıtı önündeki törenin ardından Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen programa Kaymakam Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Kartal, Taşova'da 8 Eylül itibariyle 313 öğretmen ve yaklaşık 3 bin 300 öğrenci ile 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılına başlandığını söyledi.

Kartal, sözlerine şöyle devam etti:

"Sevgili öğrenciler, sizler bu ülkenin en değerli varlıklarısınız. Hepinizin başarılı olacağına, azimle sabırla çalışarak hedeflerinize ulaşacağınıza olan inancım tamdır. Unutmayın ki, her birinizin içinde büyük bir potansiyel var. Bugün aldığınız her bilgi, yarının dünyasına katkı sağlayacaktır.

Program şiirlerin okunması, öğrencilerin gösterileri ve 4. sınıf öğrencilerinin anasınıfı öğrencilerine çiçek vermesi ile sona erdi.