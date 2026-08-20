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Direkli köyünde modern sulama sistemi devrede

Direkli köyünde modern sulama sistemi devrede
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Amasya merkeze bağlı Direkli köyünde, Kazı Havuzu'ndan sağlanan suyun modern ve basınçlı sistemle tarım arazilerine ulaştırılmasını sağlayacak projenin açılışı yapıldı.

Amasya merkeze bağlı Direkli köyünde, Kazı Havuzu'ndan sağlanan suyun modern ve basınçlı sistemle tarım arazilerine ulaştırılmasını sağlayacak projenin açılışı yapıldı.

İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2026 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirilen projeyle, köydeki 19 hektar tarım arazisi modern sulama imkanına kavuştu.

Açılış programına katılan Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, AK Parti İl Başkanı Galip Uzun ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, tesisin bölge tarımına hayırlı olmasını diledi.

Yatırımla birlikte Direkli köyünde tarımsal üretimin en önemli ihtiyaçlarından biri olan sulama altyapısı güçlendirilirken, projenin üretimde sürdürülebilirliğin yanı sıra köy ekonomisine de önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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