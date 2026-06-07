Amasya'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

AMASYA'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı Boğazköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Yalçın (20) yönetimindeki 05 ADC 537 plakalı motosiklet ile Furkan İçöz'ün (22) kullandığı 05 AFC 760 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı