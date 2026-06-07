Haberler

Amasya'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Boğazköy mevkisinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

AMASYA'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı Boğazköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Yalçın (20) yönetimindeki 05 ADC 537 plakalı motosiklet ile Furkan İçöz'ün (22) kullandığı 05 AFC 760 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı

3 ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis memuru evinde ölü bulundu
Satın aldığı araba bozuk çıkınca eski sahibini öldürdü

Satın aldığı araba bozuk çıkınca eski sahibini öldürdü
Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa'dan kahreden haber
Yılda sadece 10 gün açıyor! Bu çiçeği koparmanın cezası yarım milyondan fazla

Bu çiçeği koparan servet ödeyecek
Sıfır Atık Festivali farkındalık etkinlikleriyle devam ediyor

Sıfır Atık Festivali farkındalık etkinlikleriyle devam ediyor
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi

Gizlice kayda aldı! Rus turistleri birbirine düşüren görüntü