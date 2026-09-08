Haberler

Amasya'da iki gölete 100 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Suluova Yedikır Su Ürünleri Üretim tesislerinde üretilen 100 bin adet pullu sazan balığı yavrusu merkezde bulunan Doğantepe ve Bağlıca göletlerine bırakıldı.

Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Suluova Yedikır Su Ürünleri Üretim tesislerinde üretilen 100 bin adet pullu sazan balığı yavrusu merkezde bulunan Doğantepe ve Bağlıca göletlerine bırakıldı.

Suluova Yedikır Su Ürünleri Üretim tesislerinde 2026 yılında üretilen 100 bin adet pullu sazan yavrusu Amasya merkeze bağlı Doğantepe ve Bağlıca göletlerine salındı.

Balıklandırma çalışmaları kapsamında göletlere bırakılan yavru pullu sazanlarla su ürünleri varlığının artırılması, doğal yaşamın desteklenmesi ve su ekosisteminin korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk iki tur sonuçları

Günlerdir yapılamayan seçim başladı! İşte ilk iki tur sonuçları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
Canlı yayında ipler koptu! Ersan Şen ile Gürsel Tekin birbirine girdi

Canlı yayında birbirine girdiler! Bir anda ayağa fırladı
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

Hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
28 ilde düğmeye basıldı! Ele geçirilen uyuşturucunun miktarı dudak uçuklattı

28 ilde dev şafak baskını: Rakamlar dudak uçuklattı
Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Duvara çakılı halde bulundu

Kan donduran cinayet! Duvara çakılı halde bulundu
İsrail'de dengeler değişiyor! Netanyahu'ya rakibinden 7 puan fark

Netanyahu'ya seçim öncesi kötü haber! Rakibi farkı açtı