Amasya'da icra dairesi personeli ve aileleri için program düzenlendi

Amasya'da icra dairesi personeli ve aileleri, düzenlenen programda bir araya geldi.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Amasya İcra Dairesi tarafından İl Müftülüğünün ev sahipliğinde ailelerinin katılımıyla teravih namazı sonrası program düzenlendi.

Sultan Beyazıt Camisi bahçesinde bulunan Amasya Müftülüğü Genç Ofis'te teravih namazının ardından gerçekleştirilen programda katılımcılar ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşadı.

Program kapsamında Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Bölümü öğrencileri ve öğretmenleri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Etkinliğe katılan çocuklara da İl Müftülüğü tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Amasya İcra Mahkemesi Hakimi Hümeyra Yanık, ramazan ayının önemine değinerek, katılımcıların mübarek ayını tebrik etti.

Programa Amasya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Furkan Mezararkalı, Amasya İcra Müdürü Engin Ağca, icra dairesi personeli, aileleri ve davetliler katıldı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

