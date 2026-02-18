Haberler

Amasya'da hasta nakil aracı alev aldı: Yatalak hasta kurtarıldı

Güncelleme:
Amasya'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan hasta nakil aracı kullanılamaz hale geldi. Sürücünün zamanında müdahalesiyle araçta bulunan yatalak hasta ve refakatçileri tahliye edildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kale yolu mevkisinde meydana geldi. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nden taburcu olan yatalak hasta N.A. (81), hasta nakil aracıyla evine götürüldüğü sırada aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurup hasta ile yanındaki 2 refakatçiyi tahliye etti. Sürücü daha sonra araçta bulunan oksijen tüplerini dışarı çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, hasta nakil aracı kullanılamaz hale geldi. Yatalak hasta ise tedbir amaçlı ambulansla yeniden Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

