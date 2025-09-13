Amasya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı
Amasya-Turhal kara yolunda hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mustafa E. idaresindeki 34 KMV 287 plakalı hafif ticari araç, Amasya-Turhal kara yolu Kayabaşı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel