Amasya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

Amasya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı
Amasya-Turhal kara yolunda hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mustafa E. idaresindeki 34 KMV 287 plakalı hafif ticari araç, Amasya-Turhal kara yolu Kayabaşı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
