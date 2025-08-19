Amasya'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı

Amasya Valisi Önder Bakan başkanlığında, güvenlik ve asayiş çalışmalarının değerlendirildiği İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda; terörle mücadele, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele, organize suç örgütlerinin takibi, düzensiz göçle mücadele, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği ve genel asayiş konuları ele alındı.

Amasya'daki mevcut güvenlik durumu değerlendirildi, vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmak amacıyla alınacak ilave tedbirler görüşüldü.

Toplantının sonunda konuşan Vali Bakan, kamu düzeninin sağlanmasında kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, "Huzur ve güven ortamını korumak için tüm imkanlarımızla sahadayız, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç da katıldı.