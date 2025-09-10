Amasya'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Amasya Valisi Önder Bakan'ın başkanlığında, İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Amasya Valiliği'nde yapılan toplantıda, şehrin huzur ve güven ortamını korumaya yönelik birçok önemli başlık ele alındı.

Toplantıya Vali Yardımcıları, Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Gündem maddeleri arasında okullar ve çevrelerinin güvenliği, terörle mücadele, uyuşturucu ile mücadele, suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi, düzensiz göçle mücadele, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği ve genel asayiş olayları yer aldı.