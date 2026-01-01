Haberler

Amasya'da Gazze'ye destek etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Amasya Gök-Bir Platformu, Sultan Bayezid Camisi'nde Gazze'ye destek amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte, Gazze'deki acılara dikkat çekildi ve Filistin davasının önemi vurgulandı.

Amasya'da, Gazze'ye destek amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Amasya Gök-Bir Platformu tarafından Sultan Bayezid Camisi'nde sabah namazının ardından Gazze'ye destek etkinliği düzenlendi.

Amasya İHH Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Akgül, burada yaptığı açıklamada, dünyanın büyük kısmının 31 Aralık gecesini kutlamalarla geçirmesine karşın Gazze'deki acının devam ettiğini vurguladı.

Gazze'de annelerin çocuklarının nefes alabilmesi için dakikaları saydığını belirten Akgül, "Dünyanın normalleşmeyi konuştuğu bir dönemde Gazze yerle bir ediliyor. Bu tablo karşısında sessiz kalmak zihnen teslim olmak anlamına geliyor." dedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatını Kudüs'ün özgürlüğüne adadığa işaret eden Akgül, "Onun şehadeti bir bitiş değil, binlerce yeni Ebu Ubeyde'nin doğuşudur. Şehadet, bir rütbe ve çoğalma vesilesidir. Filistin davasına sonuna kadar sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Programın sonunda Amasya Müftü Vekili Yılmaz Özbakır, başta Gazze olmak üzere tüm İslam coğrafyalarının kurtuluşu için dua etti.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
