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Amasya'da Gaziler Günü etkinlikleri kortej yürüyüşüyle başladı

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Amasya'da Gaziler Günü etkinlikleri kortej yürüyüşüyle başladı
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Amasya'da Gaziler Günü anma etkinlikleri, kortej yürüyüşüyle başladı.

Amasya'da Gaziler Günü anma etkinlikleri, kortej yürüyüşüyle başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Pirinççi Mahallesi'nde başlayıp Yavuz Selim Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe Vali Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ile gaziler katıldı.

Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kaynak: AA
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