Amasya'da fuhuş operasyonu; 3 tutuklama

Güncelleme:
Amasya'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Emniyet, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçlarına yönelik çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçuna ilişkin çalışma başlattı. Bu kapsamda 5 şüpheli tespit edilerek teknik ve fiziki takip yapıldı. Çalışmaların ardından 3 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 4 Şubat'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

