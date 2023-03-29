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AMASYA'DA FIRTINA SERALARA ZARAR VERDİ

Güncel Haberler

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Amasya'da fırtına etkisini gösterdi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Amasya'da fırtına etkisini gösterdi. Etkili olan fırtınada bazı seralar zarar gördü.

Türkiye'nin önemli sebze ve meyve üretim merkezleri arasında yer alan Amasya'da bugün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına sonrası Karaköprü köyünde bulunan seralar büyük zarar gördü. Yağmurla birlikte etkisini artıran fırtına sera naylonları yırtıldı. Ürünler zarar gördü. Fırtınanın dinmesiyle birlikte vatandaşlar tarlalarında hasar tespiti yaparak yetkililerden yardım istedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fırtına Türkiye Amasya Güncel Haberler

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