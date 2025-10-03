Haberler

Amasya'da Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü yapıldı

Amasya Üniversitesi tarafından, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Bölgesi'ndeki üniversitelerin rektörleri ile akademisyenlerin aralarında bulunduğu katılımcılar, İstasyon Köprüsü'nde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlar taşıyan katılımcılar, kent merkezindeki Yavuz Selim Meydanı'na kadar İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

Özvar, yaptığı konuşmada, yıllardır süren ablukanın Gazze halkını yalnızlığa, yoksulluğa ve umutsuzluğa mahkum ettiğini söyledi.

İsrail'in saldırılarının artık soykırım aşamasına geçtiğine dikkati çeken Özvar, İsrail'in kadın, yaşlı, çocuk, ihtiyar, sivil ve asker demeden Gazze'de Müslümanları katlettiğine işaret etti.

Katliamın artık soykırım düzeyine geldiğini dile getiren Özvar, "Bu soykırımı en şiddetli şekilde lanetliyoruz. Gazze'ye yapılan bu zulme karşı asla susmayacağız, asla sesimizi kısmayacağız. Sonuna kadar, Gazze özgürlüğe kavuşuncaya kadar üniversiteler, öğrenciler, bilim insanları olarak sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Zulmün olduğu yerde adalet olmaz. Adaleti test etmek için zulmün ortadan kalkması gerekiyor. Üniversiteler de bu zulme göz yumamaz." ifadelerini kullandı.

"Mazlum halkların yanında olacağız"

Amasya'da 15 üniversite ve Yükseköğretim Kurulu olarak İsrail'in saldırılarını lanetlemek amacıyla bir araya geldiklerini anlatan Özvar, şunları kaydetti:

"Üniversiteler, sadece bilgi üretmek, bilgiyi yaymak için yoktur. Dayanışma, kardeşlik, birlik için vardır. Türk üniversiteleri de bu amaçlara hizmet etmektedir. Sadece hizmetimiz Türk öğrencilerimizle sınırlı değildir. Türk öğrencilerimizin yanı sıra bu üniversitelerimizde okumayı hak eden dünyadaki bütün öğrencilere ev sahipliği yapmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere koyduğu vizyon doğrultusunda İslam dünyasından, Türk dünyasından, Afrika'dan, dünyanın farklı yerlerinden uluslararası öğrenciler almaya devam edeceğiz. Mazlum halkların yanında olacağız."

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
