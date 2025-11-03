Amasya'da Filistin İçin Kermes Düzenlendi
Amasya İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kermeste, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katkılarıyla hazırlanan ev yapımı yiyecekler ve el emeği ürünler satışa sunuldu.
Amasya İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Filistin yararına kermes düzenlendi.
Kermesin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu gerçekleştirdi.
Etkinliğe Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de katıldı.
Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel