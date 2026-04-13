Haberler

Amasya'da "Özgürlük ve Sumud Filosu" için dualar edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Genç İHH öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, 'Özgürlük ve Sumud Filosu' destek buluşmaları kapsamında dualar edildi. Fatih Camii'nde bir araya gelen vatandaşlar, Gazze ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için dua etti.

Fatih Camii'nde, Amasya Genç İHH öncülüğünde gerçekleştirilen programda vatandaşlar sabah namazında bir araya gelerek Filistinliler için saf tuttu, "Özgürlük ve Sumud Filosu"nun hedefine ulaşması için dua etti.

Amasya Genç İHH tarafından düzenlenen etkinlikte, Neslişah Sezer "Çocuk Bildiri Metni"ni okudu.

Sezer, metinde, "Biz anlatırsak büyüklerimiz unutmayacak. Filistinli kardeşlerimiz mescidimizin avlusunda oyunlar oynayacak." ifadelerini kullandı.

Programda, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü ve Gazze ablukasının sona ermesi temennisi dile getirilirken, "Gemiler Gazze'ye ulaşana kadar susmayacağız." mesajı paylaşıldı.

Gazze'deki saldırıların son bulması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması amacıyla yola çıkan "Özgürlük ve Sumud Filosu"nun menziline ulaşması için eller semaya açıldı.

Fatih Camii İmam Hatibi Mehmet Şahin tarafından yapılan duada, Gazze başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalar için niyazda bulunuldu.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

