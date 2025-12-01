Amasya'da Filistin'e Destek Kermesi düzenlendi
Amasya'da Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Filistin halkına destek amacıyla kermes düzenlendi.
Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından hazırlanan çeşitli yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.
Etkinliği katılan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, öğrencilerin gerçekleştirdiği çalışmayı anlamlı bulduğunu ifade ederek emeği geçenleri tebrik etti.
Kermesin, öğrencilerde yardımlaşma bilincinin gelişmesine katkı sunduğu kaydedildi.
Etkinliğe, protokol üyelerinin yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel