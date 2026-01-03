Haberler

Amasya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Amasya'nın Taşova ilçesinde Belevi köyünde Ali Ün'e ait bir evin teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, bina ve yanındaki ahırda hasara yol açtı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir evde çıkan yangın, söndürüldü.

Belevi köyünde Ali Ün'e ait üç katlı evin teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yangın söndürüldü.

Yangın, binada ve yan tarafta bulunan ahırda hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
