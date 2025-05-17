Amasya'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Amasya'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Amasya'nın Taşova ilçesinde Engelliler Haftası etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Serkan Ünal'ın engellilik konusundaki önemli mesajlarıyla devam etti. Ünal, engelli bireylerin eşit haklara sahip olmaları gerektiğini vurguladı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi.

Müftülük salonunda saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunması ile başlayan programda engelliliğin bir kusur olmadığını söyleyen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Serkan Ünal, "Unutmayalım ki, asıl engel, sevgisizliktir, ilgisizliktir ve ön yargılardır. Bir bireyin bedensel ya da zihinsel farklılığı olabilir. Ama bu, onun insanlığından, duygularından ve potansiyelinden hiçbir şey eksiltmez." dedi.

Ünal, "Bizler, engelli bireylerin eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar her alanda eşit haklara sahip olmaları için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Engeller, birlikte aşılır" diye konuştu.

???????Program özel öğrencilerin gösterileri ile sona erdi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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