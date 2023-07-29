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Amasya'da DEAŞ Üyesi Yakalandı

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Amasya'da polisin düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Lübnan uyruklu A.A., emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

AMASYA'da polisin düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Lübnan uyruklu A.A., emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

Amasya'da, İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden olduğu belirlenen Lübnan uyruklu A.A.'nın sorgusu tamamlandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edildi,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şerife Serap Kara - Güncel

Lübnan Amasya Güncel Haberler

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