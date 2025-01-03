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Amasya'da CİMER'e 5 Bin 346 Başvuru Yapıldı

Amasya'da CİMER'e 5 Bin 346 Başvuru Yapıldı
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2024 yılında Amasya'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) toplam 5 bin 346 başvuru gerçekleştirildi. Başvuruların büyük kısmı şikayet ve istek içerirken, yüzde 98'i ilgili kurumlar tarafından cevaplandırıldı.

Amasya'da 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 5 bin 346 başvuru gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Amasya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen CİMER işlemleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Koordinatörlüğüne telefonla (ALO 150), mektupla, internet üzerinden ve şahsen 5 bin 346 başvuru yapıldığı belirtildi.

Bu başvuruların 300'ünün bilgi edinme, 60'ının görüş-öneri, 1317'sinin istek, 3 bin 586'sının şikayet, 63'ünün de teşekkürden oluştuğu aktarılan açıklamada, "Konusu belirtilmeyen 20 de başvuru yapıldı. Başvurular ilgili kaymakamlıklar, belediye başkanlıkları ve kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirilerek yüzde 98'i cevaplandırıldı ve müracaat sahiplerine bilgi verildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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