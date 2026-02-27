Haberler

Merzifon'da çiftçilere eğitim verildi

Merzifon'da çiftçilere eğitim verildi
Güncelleme:
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik 'Bitki koruma ürünleri uygulayıcı eğitimi' düzenlendi. Eğitimde, mahsullerin doğru ve bilinçli ilaçlanması ile çevre sağlığının korunması konularında bilgi verildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çiftçilere yönelik "Bitki koruma ürünleri uygulayıcı eğitimi" düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, bilinçli, güvenli ve sürdürülebilir tarım faaliyetleri kapsamında üreticilerle bir araya geldi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde, mahsullerin doğru ve bilinçli ilaçlanması, koruyucu güvenlik önlemleri, insan ve çevre sağlığının korunması konularında bilgilendirme yapıldı.

Üretimde verim ve kaliteyi artırmak, sürdürülebilir tarımı desteklemek ve bilinçli bitki koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla eğitim çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Hülya Turan
