Amasya'da Çatısı Çöken Ahırda 2 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı
Merzifon ilçesinde, çatısı çöken bir ahırda mahsur kalan 2 büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde çatısı çöken ahırda mahsur kalan 2 büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Aktarla köyünde Eyüp K'ye ait kerpiç ahırın çatısı çöktü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu çöken çatının altında kalan 2 büyükbaş hayvan kurtarıldı.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel