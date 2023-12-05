Amasya'da Bulunan Cüzdan Sahibine Teslim Edildi

AMASYA'da bir vatandaş tarafından bulunan içinde 5 bin TL bulunan cüzdan, zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi.

AMASYA'da bir vatandaş tarafından bulunan içinde 5 bin TL bulunan cüzdan, zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi.

Çelebi Mehmet Meydanı otopark girişinde dün, içinde 5 bin TL olan cüzdan bulan kişi, Zabıta Müdürlüğü ekiplerine ulaşarak teslim etti. Daha sonra belediye ilan dairesi tarafından şehir genelinde yapılan anonslarla cüzdan sahibi Ayşegül Pala'ya ulaşıldı. Cüzdanının bulunduğunu öğrenen Pala, belediyeyi aradı. Zabıta Müdürlüğü'ne davet edilen Ayşegül Pala'ya cüzdanı tutanakla teslim edildi.