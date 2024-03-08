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Amasya'da Asayiş Verileri Açıklandı

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Amasya Valisi Yılmaz Doruk, kentte bu yılın ocak ve şubat aylarındaki asayiş verilerini açıkladı. Kentte son 2 ayda 125 uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini belirten Doruk, terör örgütlerine yönelik çalışmalar neticesinde 14 şüphelinin yakalandığını anlattı. Ayrıca, Amasya'da düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yapılan denetim ve çalışmalarda 43 operasyon yapıldığı ve asayiş olaylarına yönelik 1106 şüphelinin yakalandığı bilgisi verildi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, kentte bu yılın ocak ve şubat aylarındaki asayiş verilerini açıkladı.

Doruk, valilikte düzenlediği basın toplantısında, Amasya'nın huzuru için 2024 yılının ilk iki ayında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kentte son 2 ayda 125 uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini belirten Doruk, "Operasyonlarda 154 şüpheli gözaltına alınmış, 18'i tutuklanmıştır. Operasyonlar sonucunda muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilmekle birlikte, yapılan takipli çalışma neticesinde tek seferde 117 kilogram esrar da ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı." dedi.

Terör örgütlerine yönelik çalışmalar neticesinde 14 şüphelinin yakalandığını anlatan Doruk, "Kaçakçılık, organize suç örgütleri ve çete tipi yapılanmalara karşı da devletimizin şiddetli yüzünü göstermeye kararlıyız. Organize suç örgütü ve çetelere yönelik operasyonlarda 61 şüpheli yakalanmıştır. Organize suç örgütü ve çetelere yönelik operasyonlar ile asayiş ve güvenlik huzur uygulamalarında 1353 mermi, 35 tabanca ve 21 av tüfeği, 2 bin 400 paket kaçak sigara, 1206 litre sahte içki, 542 bin 250 makaron, 3 kilogram kaçak yollarla ülkemize girişi gerçekleşen kayıt dışı külçe altın ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Doruk, ecdat yadigarı tarihi eserleri yağmalayanlara da fırsat vermediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yaptığımız operasyonlar sonucu 68 tarihi eser ele geçirilmiştir. Amasya'da düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamalarında ve il genelinde yapılan denetim ve çalışmalarda 43 operasyon yapılmış, 8 şüpheli gözaltına alınmış, 4 göçmen kaçakçısı organizatör tutuklanmış, 72 göçmen de yakalanmıştır. Cinayet, yaralama, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık gibi asayiş olaylarına yönelik 1106 şüpheli yakalanmış, bunlardan 20'si tutuklanmıştır. Şunu da ifade etmek isterim ki suçların aydınlatılmasında iyi bir noktada bulunmaktayız. Bu dönemde 1465 asayiş olayının 1280'i aydınlatılarak, yüzde 87'lik başarıya ulaşılmıştır."

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Arı da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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