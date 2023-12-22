Amasya'da alkollü sürücü takla attı: 2 yaralı

AMASYA'da alkollü sürücü Aşır Ç.'nin (41), kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç takla attı. Kazada sürücü ve yanındaki kuzeni yaralandı.

Kaza, dün akşam Uygur köyü mevkisinde meydana geldi. Aşır Ç.'nin kontrolünü kaybettiği, 05 ABB 075 plakalı hafif ticari araç takla atıp devrildi. Kazada, sürücü ve yanında bulunan kuzeni Ali Sultan Ç. (19) yaralandı. İhbarla, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazanın ardından yapılan kontrolde sürücü Aşır Ç.'nin 1.22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL, ehliyetini yanında bulundurmamaktan da 951TL ceza uygulandı. Ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.