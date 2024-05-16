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Amasya'da Aile Haftası kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi

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Amasya Valiliği tarafından organize edilen etkinlikte, 'Ailemiz İstikbalimiz' sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Gülşen Gül Canaz, etkinlikle ailenin önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

Amasya'da Aile Haftası kapsamında "Ailemiz İstikbalimiz" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Amasya Valiliği tarafından organize edilen etkinliğe katılanlar, ellerinden pankartlarla Saraydüzü Kışla Binası önünden, Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Gülşen Gül Canaz, düzenlenen etkinlikle ailenin önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını aktardı.

Hafta kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleneceğini aktaran Canaz, "Aile kavramınım günümüzde karşı karşıya kaldığı sorunların çeşitlenmesi nedeniyle ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik bütüncül ve sistematik çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Aile, bireyin sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, sorumluluğu, güveni fedakarlığı ve bir arada yaşam kurallarını öğrendiği ilk kurumdur. Gelecekte sağlıklı nesillerin oluşması ve güçlü toplumların varlığı sağlam temelli, sağlıklı aileler ile olur." diye konuştu.

Etkinliğe, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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