ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Amasya'da protesto edildi
Amasya'da Gönüllü Kuruluşlar Birliği üyeleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti. Teravih namazı sonrası yapılan eylemde, çeşitli pankartlar açıldı ve dualar edildi.
Amasya'da, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi.
Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) üyeleri, Hz. Ömer Camisi'nde teravih namazı kıldıktan sonra ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Eylemde vatandaşlar "ABD-İsrail vahşetine sessiz kalmak insanlık suçlarına ortak olmaktır", "Katil İsrail, Katil ABD", "Hitler'i bile imrendiren zulüm imparatorluğunuz yıkılacak" yazılı pankartlar taşıdı.
Grup adına açıklama yapan Kerem Camcı, İran'ın uluslararası hukukun hiçe sayılarak kuşatıldığını söyledi.
Açıklamanın ardından vatandaşlar, saldırıların sona ermesi için dua etti.