Amasya'da 8 Afganistanlı kaçak göçmen yakalandı

AMASYA'da yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 8 Afganistanlı yakalandı, organizatör şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden aldıkları 8 kaçak göçmeni İstanbul'a taşıyan minibüs, kent merkezi girişinde polis uygulama noktasını görünce durdu. Minibüs sürücüsü ve yanındaki 2 kişi, göçmenleri polis uygulama noktasını geçtikten sonra alacağını söyleyerek indirdi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri bu sırada minibüsten inen yaşları 15 ile 30 arasında değişen 8 kaçak göçmeni yakaladı. Ardından da kaçmak isteyen minibüs şoförü B. K. (25) ile yanındaki Ş.D. (38) ve R.G.'yi (46) yakalayarak, gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.