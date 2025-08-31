Amasya'da 78 Kilogramlık Yayın Balığı Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde 2 metre 20 santimetre uzunluğunda 78 kilogram ağırlığında bir yayın balığı tutuldu. Balıkçı Aslan Eftelioğlu, balığı yakalamak için 2 saat mücadele verdiklerini belirtti.

Amasya'da Yeşilırmak'ta 78 kilogram ağırlığında, 2 metre 20 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı.

Ziyaret Beldesi mevkisinde ırmakta avlanan balıkçı Aslan Eftelioğlu, üç arkadaşıyla yakaladıkları balığı, kent merkezindeki balıkçı dükkanında sergilemeye başladı.

Eftelioğlu, AA muhabirine, balığı yakalayabilmek için yaklaşık 2 saat uğraştıklarını, zorda olsa karaya çıkardıklarını belirterek, "Yayın balığını Ziyaret beldesinde tuttuk. Balık, 2 metre 20 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığında. Parçalara ayırdıktan sonra vatandaşlarımıza servis edeceğiz." dedi.

İş yerine gelen bazı vatandaşlar da balığın yanında fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler

Süper Lig'e bir yıldız transferi daha duyurdu: Bitirmek üzereler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine boş geçmediler! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'e yürüdüğü esnada atılan slogan

İşte Erdoğan'ın Anıtkabir'e yürüdüğü esnada atılan slogan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.