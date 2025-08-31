Amasya'da 78 Kilogramlık Yayın Balığı Yakalandı

Amasya'da Yeşilırmak'ta 78 kilogram ağırlığında, 2 metre 20 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı.

Ziyaret Beldesi mevkisinde ırmakta avlanan balıkçı Aslan Eftelioğlu, üç arkadaşıyla yakaladıkları balığı, kent merkezindeki balıkçı dükkanında sergilemeye başladı.

Eftelioğlu, AA muhabirine, balığı yakalayabilmek için yaklaşık 2 saat uğraştıklarını, zorda olsa karaya çıkardıklarını belirterek, "Yayın balığını Ziyaret beldesinde tuttuk. Balık, 2 metre 20 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığında. Parçalara ayırdıktan sonra vatandaşlarımıza servis edeceğiz." dedi.

İş yerine gelen bazı vatandaşlar da balığın yanında fotoğraf çektirdi.