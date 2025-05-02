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Amasya'da 6 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Sürücü Tutuklandı

Amasya'da 6 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Sürücü Tutuklandı
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Amasya'da durdurulan otomobilde 6 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı, tutuklanan sürücüler arasında Aydoğan Pehlivan ve Eren Genç bulunuyor.

AMASYA'da durdurulan otomobilde 6 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı kentlerine kaçak göçmen taşındığı bilgisi sonrası harekete geçti. Fiziki ve teknik takip sonrası biri öncü 2 otomobil, dün akşam saatlerinde kent girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada; yaşları 18 ile 30 arasında değişen, 1'i bagajda 6 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan sürücüler Aydoğan Pehlivan ve Eren Genç tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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