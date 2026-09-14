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Amasya'da 51 bin öğrenci dersbaşı yaptı

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Amasya'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasıyla 51 bin 231 öğrenci bugün itibariyle dersbaşı yaptı.

Amasya'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasıyla 51 bin 231 öğrenci bugün itibariyle dersbaşı yaptı.

Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulundaki programa, Amasya Valisi Önder Bakan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, veliler ve öğrenciler katıldı.

İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte Amasya merkezde 24 bin 275, kent genelinde 51 bin 231 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başladı.

Öğrencilerle Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulunda bir araya gelen Vali Önder Bakan, yeni eğitim-öğretim yılında geleceğin mimarı çocuklara eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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