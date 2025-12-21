Haberler

Amasya'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Amasya'da 37 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Amasya'da gerçekleştirilen operasyonda, düzensiz göçmen taşıdığı düşünülen bir tırda 37 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili merkeze teslim edilirken, organizatör olduğu değerlendirilen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Amasya'da 37 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Amasya Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen çinko levhalarla dolu tırın il girişinde durdurulduğu, tır dorsesinde Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı anlaşılan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildiği ifade edilen açıklamada, organizatör olduğu değerlendirilen şüpheli M.K. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
