Amasya'da 2025 Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında Piknik Düzenlendi

Amasya'da 2025 Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında Piknik Düzenlendi
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen piknik etkinliğinde, personel ve aileleri çeşitli oyunlar oynadı ve sürpriz pastanın kesimiyle yeni tayin edilen aileler karşılandı. Başsavcı Kocaman, etkinlikte aile yapısının önemine vurgu yaptı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Amasya İcra Dairesi tarafından 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında personel ve ailelerinin katılımıyla piknik etkinliği gerçekleştirildi.

Çocuklar için yüz boyama, çuval yarışı, halat çekme gibi etkinlikler düzenlenirken, aileler de müzik eşliğinde vakit geçirdi.

Yeni tayin edilen ve ikiz bebek sahibi olan personele sürpriz pasta kesimi yapıldı. Başsavcı Fatih Kocaman ve Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Yoldaş, aileyle birlikte "Ailemize Hoş Geldin" pastasını kesti.

Başsavcı Kocaman konuşmasında, "Güçlü bir Türkiye ancak güçlü bir aile yapısıyla mümkündür. 2025'in Aile Yılı ilan edilmesi bu önemin bir göstergesidir," dedi.

Etkinlik, "Güçlü Aile Güçlü Türkiye" mesajıyla çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.




