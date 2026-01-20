Haberler

Amasya'da Çıkan Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Amasya'da Çıkan Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Yağmur köyünde bir evde çıkan yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

AMASYA'da 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Yağmur köyünde saat 16.00 sıralarında H.H.,'ye ait 2 katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı, istediği rakam tartışma yarattı

Satışa çıkardığı 158 yıllık gazoz kapağı için bakın ne kadar istiyor
Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
İstanbul'un 3 büyüğünde kırmızı alarm! Toplam zarar akıllara ziyan

Üç büyüklerde kırmızı alarm! Toplam zarar akıllara ziyan
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım