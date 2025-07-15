Amasya'da 15 Temmuz kapsamında şehitlik ziyaret edildi

Amasya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Tekirdede Şehitliği'nde anma töreni gerçekleştirildi.

Programda şehit kabirlerine karanfil bırakılarak Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dua edildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, "İstiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.