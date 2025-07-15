Amasya'da 15 Temmuz kapsamında şehitlik ziyaret edildi
Amasya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Tekirdede Şehitliği'nde anma töreni gerçekleştirildi.
Amasya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Tekirdede Şehitliği'nde anma töreni gerçekleştirildi.
Programda şehit kabirlerine karanfil bırakılarak Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dua edildi.
Amasya Valisi Önder Bakan, "İstiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.
Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel