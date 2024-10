Amasya’da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü Yürüyüşü

AMASYA Valisi Önder Bakan ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi,15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü kapsamında, gözlerine siyah gözlük takarak beyaz bastonla yürüyüş yaptı. Vali Bakan ve Başkan Sevindi'ye yol gösterenler ise görme engelli vatandaşlar oldu.

Amasya'da, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü dolayısıyla Saraydüzü Kışla Binası önünde görme engelli vatandaşlarla birlikte yürüyüş düzenledi. Vali Bakan ve Belediye Başkanı Sevindi, Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şube Başkanı Musa Demiryarar ve engeli bulunan vatandaşlarla kol kola yürüdü.

"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA TAMAMLAYICI OLMAK ÇOK KIYMETLİ"

Toplumdaki her bireyin potansiyel olarak engelli olma adayı olduğuna dikkat çeken Vali Önder Bakan, "Engelli bireylerimizin doğuştan engelli olan vatandaşlarımızın çok farklı özellikleri ve yetenekleri daha da fazla gelişiyor. Ama daha sonradan engelli olanlar için, bu süreç biraz daha zor oluyor. Her birimiz de engelli olmaya aday insanlarız. Gerçekten hem sağlığın kıymetini bilmek hem de engelli olan vatandaşlarımıza da her zaman destek ve yardımcı olmak onlara eksikliğini ifade etmek değil tamamlayıcı olmak acısından çok kıymetli. Empati yapabilme duygusunu yaşıyorsunuz. Bu noktada da hem toplumumuzda bu konuda gerçekten doğru bir algı oluştu. Hem de onları anlayabilme imkanına kavuştuk. Her birimizde onları anlamak için daha fazla mücadele edeceğiz. El birliği yapacağız biz bir ve beraberiz. Bu bizim çok anlamlıydı" dedi.

"GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNE DAHA HIZLI YANIT VERECEĞİZ"

Belediye Başkanı Turgay Sevindi, özellikle görme engelli vatandaşların taleplerine daha hızlı yanıt vermeleri gerektiğini fazlasıyla fark ettiğini belirterek, "Hayatımızın belki en karanlık yüz metresini yürüdük diye düşünüyorum. Engelli bireylerimizi anlamak adına biz, engelsiz bir kent için gayret gösteriyoruz ama bundan sonra görme engelli vatandaşlarımızın taleplerini daha kısa sürede yapmamız gerektiğini bu yüz metrede fazlasıyla gördük. Bugün olduğu gibi yarında, ertesin günde yanlarında olacağız. Amasya'yı da onlar için daha kolay bir kent haline getirmek için gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"DAHA RAHAT HAREKET EDEBİLECEĞİMİZ ALANLARIN OLUŞTURULACAĞINA İNANIYORUM"

Vali Bakan ve Belediye Başkanı Sevindi ile birlikte yürüyen Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şube Başkanı Musa Demiryarar, "Bugün önemli bir gün. 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Güvenlik Günü Bugün daha değişik bir ortamda ilk defa Amasya'da valimiz ve belediye başkanımız gözlük takarak yürüdüler. Buda bizi anlamaya çalıştıklarının ve daha ciddiye aldıklarının bir örneği diye düşünüyorum. Amasya inşallah daha yaşanılabilir bir kent olacak. Daha rahat görme engellinin istediği gibi hareket edilebilir bir yaşantı alanlarının bizler için oluşacağına da inanıyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA