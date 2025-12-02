Haberler

Amasya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Amasya'da yapılan operasyonda düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir araç durduruldu. Araçta Afganistan uyruklu 13 göçmen yakalanırken, organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Amasya Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen plastik ham maddesiyle dolu çuvalların yer aldığı aracın il girişinde durdurulduğu, araç içerisinde Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı anlaşılan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildiği, organizatör olduğu değerlendirilen şüpheli F.M. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
