Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan samanlık yangınında 10 ton balya saman kül oldu. Yangın, Uluköy'de Fahri Sarı'ya ait samanlıkta meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak samanlar tamamen kullanılamaz hale geldi.

Amasya'da 10 ton balya saman kül oldu

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan samanlık yangınında 10 ton balya saman kül oldu.

Taşova'ya bağlı Uluköy'de henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde Fahri Sarı isimli vatandaşa ait samanlıkta henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yaklaşık 400 adet 10 ton saman balyası bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangının eve sıçramaması büyük bir faciayı önlerken samanların tamamı kullanılamaz hale geldi.

Uluköy Muhtarı Abdullah Çoşkun, "Hayvancılıkla uğrayan Fahri Sarı'ya ait saman balyaları bilinmeyen bir nedenle yanmış. Bana telefon geldi, anında olay yerine geldik. Belediye ve muhtarlığımızın itfaiyesiyle yangını kontrol altına aldık. Yaklaşık 400 balya vardı. Tanesi 25 kilogram geliyor. 10 tonun üzerindedir" dedi.