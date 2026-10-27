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Amasya Çiğdemlik'te erik ağacı ekim sonunda beyaz çiçeklerle bezendi

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Amasya Çiğdemlik'te erik ağacı ekim sonunda beyaz çiçeklerle bezendi Haber Videosunu İzle
Amasya Çiğdemlik'te erik ağacı ekim sonunda beyaz çiçeklerle bezendi
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Amasya'nın Çiğdemlik köyünde bir erik ağacı, ekim sonunda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerindeyken çiçek açtı. Sonbahar yapraklarına rağmen beyaz çiçeklerle bezenen ağacı gören köy sakinleri, durumu cep telefonuyla kaydedip şaşkınlıkla izlediklerini belirtti.

Amasya'da bir erik ağacının ekim ayının son günlerinde çiçek açması ilgi çekti.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Amasya'da sonbaharda yaprak dökmesi gereken merkeze bağlı Çiğdemlik köyündeki bir erik ağacı beyaz çiçeklerle bezendi.

Sonbaharın serin havasına ve dökülen yapraklara rağmen dallarında çiçek açan ağacı gören köy sakinleri, bu durumu cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Köy sakinleri, ilkbaharı müjdeleyen çiçeklerin ekim ayının sonunda açmasını şaşkınlıkla izlediklerini belirtti.

Kaynak: AA
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