Amasya Çiğdemlik'te erik ağacı ekim sonunda beyaz çiçeklerle bezendi

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Amasya'da bir erik ağacının ekim ayının son günlerinde çiçek açması ilgi çekti.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Amasya'da sonbaharda yaprak dökmesi gereken merkeze bağlı Çiğdemlik köyündeki bir erik ağacı beyaz çiçeklerle bezendi.

Sonbaharın serin havasına ve dökülen yapraklara rağmen dallarında çiçek açan ağacı gören köy sakinleri, bu durumu cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Köy sakinleri, ilkbaharı müjdeleyen çiçeklerin ekim ayının sonunda açmasını şaşkınlıkla izlediklerini belirtti.

Kaynak: AA