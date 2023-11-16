Amasya Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Etmeye Devam Ediyor

Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik'in kurduğu ekip, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek sorunlarına çözüm buluyor. 2 ay içinde 650 aileye yardım sağlayan ekip, gıda, kıyafet, kömür, soba ve tadilat gibi ihtiyaçları karşılıyor.

Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik'in kurduğu ekip hanelerinde ziyaret ettiği vatandaşların sorunlarına çözüm buluyor. 2 ay gibi sürede 650 ihtiyaç sahibi aileye ulaşan ekipler yaralarına merhem oldu.

Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğünün koordinesinde 12 kişilik ekiple başlatılan çalışmalar kapsamında Amasya'da bulunan 997 ihtiyaç sahibi aileden 760'ı evlerinde ziyaret edildi. Bu ziyaretlerin 16'sını Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, eşi Sibel Çelik ile birlikte gerçekleştirdi. Görüşmelerde ihtiyaçları tespit edilen 650 aileye gıda, kıyafet, kışlık yardım olarak kömür, soba ve tadilat anlamında destek sağlandı.

"En huzurlu hissettiğim anlar bu ziyaretler"

Yapılan yardımların hiçbir ihtiyaç sahibinin rencide edilmeden sağlanmasını çok önemli bulduğunu belirten Başkan Çelik, "Ziyaretlere yoğun tempomuzdan fırsat buldukça eşimle birlikte bende iştirak ediyorum. Bütün samimiyetimle ifade etmeliyim ki belediye başkanı olarak en mutlu ve huzurlu hissettiğim anlar bu ziyaretlerde gerçekleşiyor. Sağ olsun arkadaşlarımız aynı hassasiyet içinde çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu. - AMASYA