Amasra'da kruvaziyer, fırtına nedeniyle limana yanaşamadı
Rusya'dan yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, Amasra Limanı'na kuvvetli fırtına nedeniyle 5 kez deneme yapmasına rağmen yanaşamadı ve İstanbul'a yöneldi. Geminin 2026 yılına kadar 31 sefer daha yapması bekleniyor.

BARTIN'ın Amasra ilçesine gelen 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, kuvvetli fırtına nedeniyle 5 kez deneme yapmasına rağmen limana yanaşamadı.

Rusya'dan 3 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, 945 yolcu ve 462 personelle bu sabah Amasra Limanı açığına geldi. Amasra'ya 91'inci seferini yapan 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki kruvaziyer, güney yönden esen fırtına nedeniyle zorlandı. Römorkörlerin de destek verdiği gemi, 5 kez deneme yapmasına rağmen limana giremedi. Bunun üzerine gemi, İstanbul'a hareket etti.

Kruvaziyer, Ağustos 2022'den bugüne kadar toplamda 90 seferde 115 bin 5 Rus turist taşırken, 2026 yılı sonuna kadar 31 sefer daha düzenlemesi bekleniyor.

