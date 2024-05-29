Amasra, Mayıs Ayında 4 Bin 302 Kruvaziyer Yolcusuna Ev Sahipliği Yaptı

Bartın'ın Amasra ilçesi, mayıs ayında 4 bin 302 kruvaziyer yolcusuna ev sahipliği yaptı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demir attı.

İstanbul'un ardından Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm ilçesi Amasra'ya 832 yolcu ve 437 kişilik mürettebatıyla gelen gemiyi, Kaymakam Kadir Perçi ve diğer ilgililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, limanın çıkışında Rusça broşürler verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Ziyaretçilerin bir kısmı Amasra Müzesi, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Çekiciler Çarşısı ve Kemere Köprüsü'nü gezmeyi tercih ederken, bazıları tur otobüsleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesine gitti.

Geminin, akşam saatlerinde Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

Öte yandan son seferiyle mayıs turlarını tamamlayan gemi, bu ay içerisinde 4 bin 302 turisti Amasra'ya ulaştırdı. Kruvaziyer, haziran ayında ise Amasra'ya 3 sefer düzenleyecek.