Amasra Maden Faciası Davasında Cezalar Yetersiz Bulundu

(ANKARA) - Amasra maden faciasında 20 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan cezalandırılması ve 3 sanığın da beraat kararına tepki gösteren Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Başkanı Erinç Sağkan, "İnfaz kanunu ile birlikte değerlendirilince tam anlamıyla cezasızlık" dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, TBB yönetim kurulu üyeleri ile çevre baro başkanlarıyla, 43 kişinin hayatını kaybettiği Amasra'daki maden faciasında ilişkin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasını izledi. Mahkeme, 20 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verirken, 3 sanığın beraatına hükmetti.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, sosyal medya hesabından karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Amasra maden faciası davasının karar duruşmasına katıldık. 43 yurttaşımızı iş cinayetinde kaybettiğimiz davada verilen en yüksek ceza 16 yıl 12 ay. İnfaz kanunu ile birlikte değerlendirilince tam anlamıyla cezasızlık. Liyakatsizliğe cezasızlık kalkanının da eklendiği bu düzende maalesef bu acıların tekrar yaşanmasını engellemek mümkün değil" dedi.