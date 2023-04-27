Amasra'daki maden faciası davasında 3'üncü gün

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin 8'i tutuklu, 23 sanığın yargılandığı dava, 3'üncü günde devam ediyor. Bugünkü duruşmada, başmühendis Mehmet Tural ve müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca'nın savunma yapması bekleniyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde geçen yıl 14 Ekim'de, 43 işçinin hayatını kaybettiği, 10 işçinin de yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Amasra Müessese müdürü Cihat Özdemir, müdür yardımcısı Salih Atmaca, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Faciaya ilişkin savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Dün akşam saatlerinde ara verilen duruşma, bugün 3'üncü günde yeniden başladı. Duruşma için, sabah saatlerinde Bartın Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Adliye çevresinde bomba arama köpekleriyle tarama yapıldı, adliye girişinde polis ekipleri kimlik kontrolü yaptı. Madenci yakınları, sanık ve müşteki avukatlarının katıldığı duruşmada, bugün başmühendis Mehmet Tural ve müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca'nın savunma yapması bekleniyor.