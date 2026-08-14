Haberler

Amasra Plajlarında Tatilci Yoğunluğu

Amasra Plajlarında Tatilci Yoğunluğu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesinde, diğer plajlardaki deniz yasağı nedeniyle tatilciler Amasra'daki plajlara akın etti. Büyük Liman ve Küçük Liman plajlarında yoğunluk yaşanırken, ziyaretçiler tarihi ve doğal güzellikleri de gezdi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki plajlarda yoğunluk oluştu.

Valilikçe elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle 11 plajda 3 gün süreyle denize girişlere yasak getirilen ilde liman içinde olması dolayısıyla yasağa dahil edilmeyen Amasra'daki plajlar tatilcilerin ilgisiyle karşılaştı.

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen ilçe, koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü ilçeye gelenler, özellikle Büyük Liman plajında kalabalık oluştururken Küçük Liman plajı da tatilcilerin tercih noktalarından biri oldu.

Çay bahçeleri ve parklarda da vakit geçiren tatilciler, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Kültür Parkı'nı da gezdi.

Valilikten dün yapılan açıklamada, ilde olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olması beklendiğinden yüzme alanı olarak belirlenen Güzelcehisar, Hatipler, İnkumu, Kızılkum, Mugada, Bozköy, Çakraz, Göçkün, Kapısuyu, Karaman ve Tekkeönü plajlarında 14, 15 ve 16 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü

Kritik operasyon! Türk jetleri "Vur" emriyle havalanıp imha etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı

Antrenman saatini duyunca verdiği cevap olay oldu
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı

Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti
2 gün önce evlenen Ronaldo'nun son halini görenler tanıyamıyor

2 gün önce evlenen Ronaldo'nun son halini görenler tanıyamıyor
ABD'de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi

16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 idam infaz edildi
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye geçecek iddialarına yanıt

Yavaş sessizliğini bozdu! Kulisleri sarsan iddiaya ilk ağızdan yanıt
Alkışlar Arda'ya! Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...