Amasra'da Şiddetli Rüzgar ve Dev Dalgalar
Bartın'ın Amasra ilçesinde saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi aşan dalgalar oluştu. Balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı, bazı vatandaşlar ise dev dalgaları görüntülemeye çalıştı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde hızı saatte 50 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi aşan dalgalar oluştu.
Amasra'da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.
Hızı saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle denizde dalga boyu 5 metreyi aştı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limana güçlükle bağladı.
Bazı vatandaşlar, dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.
