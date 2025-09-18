Haberler

Amasra'da Şiddetli Rüzgar ve Dev Dalgalar

Bartın'ın Amasra ilçesinde saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi aşan dalgalar oluştu. Balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı, bazı vatandaşlar ise dev dalgaları görüntülemeye çalıştı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde hızı saatte 50 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi aşan dalgalar oluştu.

Amasra'da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

Hızı saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle denizde dalga boyu 5 metreyi aştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limana güçlükle bağladı.

Bazı vatandaşlar, dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.

