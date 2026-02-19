Haberler

Amasra'da fırtına; dalgalar kaldırım taşlarını söktü

Amasra'da fırtına; dalgalar kaldırım taşlarını söktü
Güncelleme:
Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen fırtına, denizde 3 metreye kadar ulaşan dalgalara yol açtı. Sahildeki otopark alanı zarar gördü ve teknelerin denize açılması engellendi. Yetkililer, vatandaşları fırtına konusunda uyardı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri limana çekildi, sahilde dalga boyu 3 metreye ulaştı. Dalgalar kaldırım taşlarını söktü, otopark alanına zarar verdi.

Hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düşen Amasra'da, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Limanı'nda duvarlara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi buldu. Çevredekiler limana gelerek, cep telefonları ile dalgaları görüntüledi. Amasra Küçük Liman'da dalgalar, kaldırım taşlarını yerinden söktü, otopark alanına zarar verdi. Polis ekipleri, şerit çekerek alana girişleri kapattı.

TEKNELER DENİZE AÇILAMADI

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Karadeniz'de balıkçılık yapan tekneler, fırtına nedeniyle denize açılmayıp limana demirledi. Polis ekipleri de büyük liman mevkisinde devriye atarak vatandaşlara fırtına için uyarılarda bulundu. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini birbirine bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de rüzgar etkili oldu. Öte yandan Amasra Belediyesi, anons yapıp kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
