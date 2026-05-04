Amasra'da fırtına; dalga boyu 2 metreye ulaştı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 2 metreye ulaştı. Yağışla birlikte denizin rengi de değişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Amasra'da, kuvvetli rüzgar etkili oldu. İlçede hava sıcaklığı 8 derece olarak ölçülürken, kuzeydoğu yönünden hızı saatte 50 kilometreyi bulan rüzgar da etkisini gösterdi. Denizde dalgalar oluştu. Amasra Büyük Liman'da mendireğe çarpan dalgaların boyu 2 metreye ulaştı. Amasra ilçe merkezinde metrekareye 30 kilogram yağış düştü. Amasra Ahatlar köyünden doğup denize dökülen Değirmenağzı Deresi'nden çamur aktı. Bölgede deniz de çamur rengine dönüştü.

TEKNELER KARADENİZ'E AÇILAMADI

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Karadeniz'de balıkçılık yapan tekneler fırtına nedeniyle denize açılmazken, limana demirledi. Polis ekipleri de Büyük Liman mevkisinde devriye gezip bölge halkına fırtınaya karşı uyarılarda bulundu. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de rüzgar etkili oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı